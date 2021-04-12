За словами Володимира Зеленського, Україна готова до можливого посилення агресії РФ.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що збройні сили Росії у будь-який день можуть спробувати просунутися углиб території України.

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Про це він заявив журналісту CNN під час нещодавньої поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, відповідаючи на запитання щодо імовірності вторгнення в Україну російських військ.

“Звичайно, ми знаємо про це, починаючи з 2014 року, ми знаємо, що це (вторгнення збройних сил РФ - УНІАН) може бути щодня. Вони (російські війська - УНІАН) готові, але і ми також готові, тому що ми на нашій землі, на нашій території”, - сказав Зеленський.

Загострення ситуації на Донбасі

З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили українського військового, це 11-та втрата за два тижні.

Стягування російських військ до кордону України

30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що «на всі провокації, на всі дії супротивника у нас сплановано відповідні заходи негайного реагування».

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Автор: Костянтин Гончаров