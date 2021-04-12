За словами прес-секретаря президента, Київ рухається до миру дипломатичними способами.

Україна не планує військовий наступ на окуповані території Донбасу.

Читайте такожВ ОБСЄ засудили стягування військ Росії до кордону України: деталіТаку заяву зробила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі телеканалу «Дом».

За її словами, Київ має намір досягти миру тільки шляхом переговорів, це стійке переконання команди президента.

Мендель зазначила, що саме тому Україна домагається переговорів «нормандського формату» та рухається до миру всіма можливими дипломатичними способами.

«Але інша справа – це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тисяч російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: Чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили в 2014 році. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці і посилювати обстановку – це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози», – сказала прес-секретар.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Катерина Шварц