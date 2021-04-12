Росія відмовилася від участі у засіданні.

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння з приводу того, що Росія стягує війська до кордону України.

Читайте такожУ Польщі стурбовані ескалацією активності військ РФ біля кордону з УкраїноюПро це свідчить звіт про засідання ОБСЄ 10 квітня, який опинився в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

Українська сторона ініціювала засідання, на якому Росії запропонували пояснити свої дії. Вона відмовилася від участі.

Португалія висловила від імені ЄС стривоженість погіршенням безпекової ситуації на сході України та рухом військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

«Португалія та Євросоюз закликали Російську Федерацію вжити необхідних кроків для деескалації ситуації та долучитися до змістовного діалогу та конструктивних консультацій. Португалія висловила свою повну підтримку запиту України на активацію механізму зниження ризиків згідно з пунктом 16 Віденського документу 2011 року», – йдеться в документі.

Згідно з текстом, вони підтримали кроки України та «закликали сторони утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до посилення напруги».

Велика Британія зажадала «більшої прозорості» щодо дій російської армії та висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні. Лондон запропонував Росії відповісти, чому вона не поінформувала ОБСЄ про свої дії на кордоні.

Канада адресувала Росії питання щодо того, коли та планує завершити свою військову активність, коли війська повернуться до місць постійної дислокації та чому Кремль не поінформував про свої «навчання», особливо враховуючи, як близько вони відбуваються до кордонів сусідньої держави.

«Сполучені Штати підкреслили, що відсутність прозорості вказує на те, що це не є рутинні та попередньо заплановані військові навчання. Німеччина, також виступаючи від імені Франції, вказала на тривогу через масштабні пересування військового контингенту Росії на кордоні з Україною, яку можна розвіяти належними поясненнями», – йдеться у повідомленні.

Німеччина та Франція також розкритикували відповідь Росії щодо пересування її військ як надто стислу і загальну.

Схожі позиції, а також підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва та Туреччина. Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що «уважно стежить за розвитком подій».

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Людмила Жерновська