Це пов'язано із закінченням терміну його перебування на посаді.

Кабінет Міністрів України звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначає, що це рішення ухвалено у зв’язку із завершенням терміну перебування його на посаді. Рішенням уряду передбачено звільнити Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови "з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду".

Діяльність Тараса Кременя - що відомо

Як відомо, з 8 липня 2020 року рішенням уряду України Тарас Кремінь був затверджений Уповноваженим із захисту державної мови, тобто мовним омбудсменом. Відповідно до законодавства, термін перебування на цій посаді - 5 років.

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Як повідомляв УНІАН, Кремінь заявляв, що з 28 квітня в школах України почалися перевірки спілкування українською мовою. За його словами, українська мова має лунати не лише на уроках, а на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі.

Наприкінці червня Кремінь прокоментував скандальний виступ Андрія Данилко, який відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, котрий довгий час обговорювали українці. Концерт відбувся у столиці України і там артист співав свої російськомовні пісні, а це викликало обурення серед зірок та підписників. На співака подавали скаргу до уповноваженого із захисту державної мови.

Тарас Кремінь зазначив, що Данилко не отримає покарання, адже це не суперечить чинному законодавству. Він додав, що до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом і значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість.

За його словами, потім закон запрацював, але процес, так би мовити "самоукраїнізації" розпочався на повну силу після повномасштабного вторгнення. Кремінь сказав, що після початку повномасштабного вторгнення Данилко постійно допомагає військовим, однак мати російськомовні пісні у репертуарі йому не забороняється.

Бо, відповідно до законодавства, мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова, але це положення не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм.

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