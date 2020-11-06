Термін досудового слідства у справі "суддів ОАСК" закінчився ще 16 вересня. Все, що з того часу відбувається навколо суду, не має нічого спільного із законом, а є лише піаром з боку НАБУ і спробами поставити в залежність судову гілку влади, заявив голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк в ефірі 112 каналу.

"Термін досудового розслідування закінчився ще 16 вересня, і після цього все відбувається поза юридичним полем. Зараз йдеться про політичний тиск. І особистої помсти, в тому числі у зв'язку з прийняттям ОАСК певних рішень... Це спроби поставити в залежність судову гілку влади, що ми бачимо на прикладі як Окружного адміністративного суду Києва, так і Конституційного суду», - вважає глава ОАСК.

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Те, що НАБУ, незважаючи на відсутність законних підстав, оголосило його в розшук, Вовк називає піаром і профанацією.

"Я ні від кого не ховався, я перебуваю в Києві, за адресою реєстрації. З понеділка я на лікарняному у зв'язку з підозрою на COVID-19, минулого тижня був на роботі, працював. Пан Ситник особисто і НАБУ, яке він протиправно очолює, займаються чорним піаром і на вітер витрачають бюджетні кошти... Чому розшук? Виключно для того, щоб я зазнав певних репутаційних втрат", - сказав він.

Суддя пояснив, що розшук не означає, що тепер його можна заарештувати. НАБУ просто юридично закріпило той факт, що нібито не знає, де він перебуває.

"Але річ у тому, що вони прекрасно знають, де я перебуваю, вони мене бачать, вони кожні 3 дні приходять до суду і на камеру знімають все, що їм хочеться» - обурений глава ОАСК.

Він також пояснив, чому ігнорує повістки з викликом на допити.

«У цьому кримінальному провадженні, за яким термін досудового розслідування закінчився понад місяць тому, я не маю статусу підозрюваного. Я навіть не маю статусу свідка, бо мене ніхто як свідка допитував. НАБУ хоче, щоб я перекреслив рішення кількох судів, у тому числі й рішення ВРП, визнав себе не свідком, не потерпілим, а визнав себе підозрюваним і виконував їхні незаконні вимоги. Я цього не збираюся робити», - заявив Павло Вовк, зазначивши, що ще два тижні тому відправив відповідний лист до НАБУ.

Те, що НАБУ дозволяє собі ігнорувати закони, Вовк пояснює безкарністю цього органа та його глави Артема Ситника.

«За свої дії жоден детектив, жодна посадова особа НАБУ не понесли відповідальності. Ви реєструєте, звертаєтеся із заявами про вчинення злочинів, відкриваються кримінальні провадження щодо детективів, особисто щодо Ситника. Ситник навіть визнаний корупціонером рішенням суду, внесений до реєстру корупціонерів, втратив юридичну легітимність на посаді голови цього органа — НАБУ, але продовжує займати крісло ... Ніякої відповідальності за все це немає», - обурений суддя.

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Автор: УНІАН