Рішення щодо посилення політики ветеранів президент зранку обговорив з прем’єр-міністром.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву про відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. "Сьогодні зранку ми обговорили з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері та додадуть упевненості нашим людям, кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері.

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"Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо", - наголосив глава держави.

Відставка Лапутіної

До Верховної Ради надійшла заява міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної про відставку. Голова Ради Руслан Стефанчук сказав, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Він оприлюднив фотокопію заяви.

Минулого тижня з’явились чутки про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Йшлось про те, що місце Залужного може посісти очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов або командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Після цього, 4 лютого, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, "потрібне перезавантаження, новий початок".

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