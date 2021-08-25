Напередодні Порошенка в центрі Києва облили зеленкою. Той у всьому звинуватив діючу владу.

Посольство Сполучених Штатів Америки відреагувало на інцидент з п'ятим президентом України Петром Порошенком, якого напередодні облили зеленкою в центрі Києва.

На сторінці посольства в Twitter з'явився допис з нагадуванням про важливість опозиції для демократії.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - зазначають дипломати.

Порошенка облили зеленкою - що сталося

Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці 24 серпня. Інцидент трапився біля станції метро"Хрещатик". Порошенка облили зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну.

Політик звернувся за допомогою поліції і поїхав разом з правоохоронцями.

Згодом з'явилося відео затримання зловмисника, а в поліції розповіли, що відомо про нього й вказаний інцидент.

Сам Порошенко заявляє, що до інциденту нібито причетна влада й Офіс президента.

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Автор: Іван Бойко