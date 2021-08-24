У Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Зараз".
Інцидент трапився біля станції метро "Хрещатик". Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну.
Політик вже звернувся за допомогою поліції та поїхав разом з правоохоронцями. Зеленка потрапила на обличчя і "залила" око Порошенка.
Читайте такожДержсекретар США Блінкен привітав українців з Днем НезалежностіЗа що політика облили зеленкою - поки що не повідомляється.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський забув згадати Порошенко на параді до Дня Незалежності.
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