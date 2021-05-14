Наразі проводять співбесіди з імовірними кандидатами.

В Офісі президента вже мають у розпорядженні довгий список кандидатів на посаду прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, обов'язки якого нині все ще виконує Юлія Мендель.

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"Щодо нового прес-секретаря – безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає. В цей час відбуваються попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди", - сказав у коментарі Українській правді радника керівника ОП Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що людина, яка займатиме позицію прес-секретаря має "вповні відповідати вимогам до дещо скорегованого функціоналу на цій посаді".

Звільнення Мендель: що відомо

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ.

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Автор: Вікторія Гордієнко