Перший заступник голови Верховної Ради сподівається, що до 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України зможе бути забезпечене утвердження Великого Державного Герба України.

Учасники конкурсу надали 108 ескізів Великого Державного Герба України Державному агентству України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Читайте такожБійці та медики: в Україні випустили пам'ятну монету "Передова" (фото)Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

За словами першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, така активність громадян свідчить про високу ступінь зацікавленості до самого конкурсу.

"Як один з авторів законодавчої ініціативи висловлюю вдячність усім, хто долучився до створення проектів Великого Державного Герба України - невід’ємного атрибуту держави та складової її конституційного ладу... Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України ми зможемо наповнити статтю 20 Конституції України реальним змістом та забезпечити утвердження Великого Державного Герба України", - наголосив він.

Як повідомляє Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти, наступним етапом буде перевірка всіх робіт на відповідність умовам, встановленим постановою Кабінету міністрів "Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України" від 30 вересня 2020 року № 892.

З 12 по 27 листопада у виставкових залах "Хлібні" Національного заповідника "Софія Київська" планується провести виставку, де всі охочі зможуть переглянути представлені на конкурс роботи.

Передбачено, що підсумки оргкомітет підіб'є до 1 грудня.

Автори найкращих проектів ескізів отримають премії: перша - 100 тис. грн, друга - 50 тис. грн, третя - 30 тис. грн.

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Автор: Тетяна Поляковська