Крім того, за її словами, українці ніколи не визнають Крим російським.

Україна готова до переговорів про закінчення війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року, але не до капітуляції. Про цю принципову позицію свідчить присутність української делегації в Лондоні для зустрічі з партнерами, заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Не повинно бути угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування і повернення з більшою жорстокістю. Повне припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі - це необхідний перший крок. Якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим", - зазначила вона в соціальній мережі X (Twitter).

Крім того, за її словами, українці не зможуть прийняти заморожений конфлікт, замаскований під мир. Як і визнати окупацію Криму.

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"І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", - підкреслила вона.

Інші новини про переговори в Лондоні

Раніше УНІАН повідомляв про деталі зриву переговорів у Лондоні. "Лондон усіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до переговорів. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов", - повідомило поінформоване джерело щодо цих переговорів.

Крім того, Єрмак зробив заяву щодо переговорів у Лондоні, зазначивши, що Україна не є перешкодою до миру. За його словами, розмова має зайти про способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого і стійкого миру.

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