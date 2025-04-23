Україна готова до переговорів про закінчення війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року, але не до капітуляції. Про цю принципову позицію свідчить присутність української делегації в Лондоні для зустрічі з партнерами, заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Не повинно бути угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування і повернення з більшою жорстокістю. Повне припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі - це необхідний перший крок. Якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим", - зазначила вона в соціальній мережі X (Twitter).
Крім того, за її словами, українці не зможуть прийняти заморожений конфлікт, замаскований під мир. Як і визнати окупацію Криму.
"І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", - підкреслила вона.
Інші новини про переговори в Лондоні
Раніше УНІАН повідомляв про деталі зриву переговорів у Лондоні. "Лондон усіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до переговорів. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов", - повідомило поінформоване джерело щодо цих переговорів.
Крім того, Єрмак зробив заяву щодо переговорів у Лондоні, зазначивши, що Україна не є перешкодою до миру. За його словами, розмова має зайти про способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого і стійкого миру.