Навіть якщо Україна отримає ліцензії, власні ракети до Patriot з’являться не скоро, - експерт

Щонайменше знадобиться три роки, щоб виробити власні антибалістичні ракети у разі рішення США надати Україні ліцензії.

Навіть позитивне рішення про надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів балістики до Patriot не означатиме, що ці ракети з’являться миттєво. Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив інтерв’ю для "Фабрики новин".

На його думку, у питанні щодо перспективи надання Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot "буде цікава інтрига".

Зокрема, він зауважив, що нещодавно Польща отримала попереднє погодження на передачу відповідних ліцензій, але це ще не сама передача тих ліцензій.

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"Коли є попереднє погодження, після цього починають конкретно підходити до питання як це все організувати, у якій терміни тощо. Поляки зараз на чотирьох заводах виробляють пускові установки для Patriot, виготовляють окремі елементи аеродинамічних поверхонь до ракет Patriot, і вони вже давно зверталися до американців, але американці казали: "ми нікому не даємо, і навіть німцям не дали…". А зараз таке неочікуване рішення, що саме полкам буде передано", - заявив Криволап.

У зв’язку з цим, за словами авіаексперта, президент України Володимир Зеленський зацікавився, аби й Україні передали ліцензії.

На його думку, якщо в Європі завод буде отримувати ліцензії, тоді можна значно більше виробляти ракет-перехоплювачів. Він назвав таку логіку простою, але не думає, що якісь конкретні кроки будуть зроблені.

Чи погодяться американці на передачу ліцензій зараз

"Тому що, з одного боку, американці не хочуть своє монопольне право на збиття балістичних цілей, взагалі в усьому світі. Вони тримають цю ситуацію досить потужно. По-друге, американці не хочуть займатися інвестуванням в європейську безпеку, але вони хочуть, щоб європейці скуповували у американців їх озброєння для того, щоб європейські країни оснащувати озброєнням", - наголосив Криволап.

Чи підтримують США зусилля європейців створити антибалістичний щит

Разом з тим, він зауважив, що американці досить спокійно сприймали намагання Італії та Франції створити систему SAMP/T, яка буде збивати балістику, до того часу, поки у європейців це не виходило.

"А от коли почалися серйозні розмови стосовно проєкту Freya, а американці побачили, хоча завжди це знали, але коли побачили, що з українською ракетою FP7.x можна зробити європейський протибалістичний щит, і це реальні дії, бо все в Європі є, - вони почали втручатися", - зазначив Криволап.

Якщо дадуть Україні ліцензії на виробництво, коли будуть готові ракети

При цьому, він вважає, що якщо Україні зрештою буде надано ліцензії, тоді все-одно, менш ніж за три роки, Україна не отримає ракети.

"Треба це абсолютно чітко розуміти. А розмови про це будуть йти досить довго", - відзначив Криволап.

Ліцензії на ракети для Patriot - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет.

За підсумками саміту лідерів "Великої сімки" у Франції, було домовлено надати Україні ліцензії, які дозволять їй збільшити військове виробництво – паралельно з нарощуванням поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО та перехоплювачів.

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