400 компаній і роки роботи: чому ракета Patriot так довго йде із заводу на фронт, - WSJ

Виробництво однієї ракети триває понад два роки й залежить від сотень постачальників по всьому світу.

Сучасні ракети-перехоплювачі Patriot можуть знищувати повітряні цілі за лічені секунди, однак їхнє виробництво займає понад два роки. Попри плани США різко збільшити випуск цих боєприпасів, виробники попереджають: швидко наростити обсяги не вдасться через складні ланцюги постачання, нестачу персоналу та виробничі обмеження, пише The Wall Street Journal.

Цього року Пентагон і компанія Lockheed Martin домовилися більш ніж утричі збільшити випуск новітніх ракет PAC-3 MSE – приблизно до 2 тисяч одиниць на рік. Однак досягти такого показника виробник планує лише наприкінці десятиліття.

Ситуацію ускладнює виснаження запасів через військові операції США, триваючу війну в Україні та загострення на Близькому Сході. Водночас кількість замовлень від союзників Вашингтона залишається рекордною.

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За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), відновлення запасів Patriot до рівня, який існував до війни з Іраном, може зайняти щонайменше три роки.

Чому ракети виробляються так довго

Основна проблема полягає у складності виробничого циклу. У створенні однієї ракети беруть участь понад 400 компаній.

Процес починається після укладення контракту з Пентагоном. Далі виробники комплектуючих узгоджують ціни, замовляють сировину та запускають виробництво окремих елементів.

Серед ключових підрядників:

Boeing виготовляє елементи головки самонаведення, електроніку та проводку;

L3Harris виробляє ракетні двигуни, сопла та паливні компоненти;

Lockheed Martin здійснює фінальне складання ракети.

Безпосереднє складання на заводі в Арканзасі займає близько шести тижнів, однак лише після того, як усі необхідні деталі надійдуть на підприємство.

Вузькі місця у виробництві

Однією з найбільших проблем залишаються інвестиції у нові потужності. Будівництво та оснащення нових виробничих ліній триває роками. Наприклад, розширення одного із заводів Boeing зайняло понад два роки, а нові потужності L3Harris запрацюють лише наступного року.

Не менш складним є пошук працівників. За даними Lockheed Martin, підбір та навчання спеціалістів для критично важливих посад займає близько шести місяців. Частина персоналу також повинна отримати допуск до роботи з секретними програмами.

Одна деталь може загальмувати всю систему

Понад 80% постачальників другого рівня працюють одразу на кілька ракетних програм. Через це різке збільшення виробництва Patriot може створити дефіцит комплектуючих для інших видів озброєння.

Додатковою проблемою є використання деяких електронних компонентів, які вже вважаються застарілими на цивільному ринку. Це змушує американських виробників залежати від дорогих іноземних постачальників.

Особливо критичним елементом є головка самонаведення ракети – система, яка дозволяє перехоплювачу виявляти та супроводжувати ціль. Її виробництво зосереджене на одному підприємстві Boeing.

"Злагоджена робота"

Оборонні компанії вже намагаються прискорити виробництво. Boeing встановлює роботизовані системи та шукає нових постачальників електронних компонентів. L3Harris розширює мережу виробників ракетних двигунів.

"Потрібно, щоб вся екосистема працювала злагоджено", – заявив генеральний директор L3Harris Кріс Кубасік.

За його словами, якщо виробництво ракет збільшується в чотири рази, у стільки ж разів необхідно наростити випуск корпусів, запалювачів, клапанів та інших компонентів. Саме тому навіть за наявності фінансування швидко ліквідувати дефіцит Patriot наразі неможливо.

Ракети Patriot - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна знайшла можливість отримати ракети-перехоплювачі, у тому числі до зенітно-ракетних комплексів Patriot, у яких спливає термін придатності.

Крім того, президент України Володимир Зеленський просить президента США Дональда Трампа дозволити надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що Україна може сама виробляти ракети-перехоплювачі до комплексів Patriot, але це потребуватиме досить тривалого часу.

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