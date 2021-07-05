Під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться з представниками МВФ та американського бізнесу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про подробиці майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Джо Байденом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив на прес-конференції з журналістами під час всеукраїнського форуму “Україна 30. Міжнародна політика”.

"Ще дати не відомі. Нам був запропонований кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Утім, ми чекаємо на підтвердження дати вже незабаром і американська адміністрація вже активно працює з нами над підготовкою цього візиту", - зазначив він.

За словами Кулеби, під час зустрічі Зеленського та Байдена у центрі увагу буде питання безпеки, тобто питання нормандського формату, ситуації на Донбасі та в Криму.

Крім того, президенти обговорять питання реформ в Україні, а також залучення американських інвестицій в Україну та розвитку торгівлі між Україною та США.

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"Безумовно, ми будемо говорити про те, якою може бути оптимальна роль США у процесі припинення російської агресії та деокупації українських територій. Чи це буде роль шляхом прямої участі у нормандському форматі, чи якогось паралельного треку, чи якогось треку, який перетинатиметься з нормандським форматом, - це предмет розмови і тут ще зарано робити якісь припущення", - уточнив він.

Міністр також додав, що під час свого візиту до США президент відвідає й багато інших заходів, зокрема, зустрінеться з представниками МВФ та американського бізнесу.

"Це не просто візит до президента Байдена. Це візит в Америку у широкому сенсі", - пояснив він.

Байден запросив Зеленського до США

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

14 червня Зеленський заявив, що під час запланованого візиту до США планує обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі.

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Автор: Антоніна Доломанжи