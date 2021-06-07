Президенти США і України провели телефонну розмову.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу у Вашингтоні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван сказав, що сьогодні президент Байден знаходився в Овальному кабінеті, коли проводив телефонну розмову з Зеленським.

"Це телефонна розмова, яку вони планували провести заздалегідь до подорожі президента Байдена до Європи, до зустрічі з президентом Путіним", - сказав Салліван.

Радник президента США зазначив, що Байден і Зеленський мали можливість провести ґрунтовну розмову про усі питання відносин між США і Україною.

Зокрема, за словами Саллівана, президент Байден повідомив Зеленському, що рішуче виступатиме за суверенітет і територіальну цілісність України, а також відстоюватиме її очікування.

"Він також сказав Зеленському, що з нетерпінням очікує вітати його у Білому домі, у Вашингтоні, цього літа після того, як він повернеться з Європи".

Окремо Салліван сказав, що Байден і Зеленський поговорили про кожний важливий аспект відносин між країнами, в тому числі підтримку Сполученими Штатами безпеки України.

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Байден їде до Європи

У середу Джо Байден відправиться в своє перше закордонне турне в статусі президента США. Як написав сам Байден у своїй колонці для The Washington Post, він проведе низку зустрічей з союзниками по НАТО, лідерами G7 і керівництвом Євросоюзу.

Крім того, 16 червня Байден має зустрітися в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним. З російським лідером він має намір обговорити питання європейської безпеки (зокрема - війну в Україні) і недоторканність суверенітету США.

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Автор: Віталій Саєнко