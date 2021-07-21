В ОП заявили, що "вже розуміють" орієнтовні дати візиту Володимира Зеленського до США, проте відмовились їх назвати.

В Офісі президента працюють над змістовим наповненням візиту Володимира Зеленського до США та очікують на офіційне запрошення.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, коментуючи заяву тимчасового повіреного у справах США, заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента про те, що візит Зеленського до США, швидше за все, відбудеться в серпні, а не в липні.

"Запрошення ж іде від американської сторони, тому пан Джордж Кент точно знає краще. Ми вже розуміємо орієнтовні дати візиту. Тепер чекаємо офіційного запрошення від наших партнерів, а поки працюємо над його наповненням", - сказав Никифоров.

Водночас речник Зеленського не назвав орієнтовні дати візиту президента України до США.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі з Байденом наприкінці липня.

14 червня Зеленський заявив, що під час запланованого візиту до США планує обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров