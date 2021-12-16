Нардепи вважають, що це рішення вбереже молодь від паління.

Верховна Рада заборонила продаж ароматизованих та міцних сигарет. Рішення прийнято через те, що такі тютюнові вироби спонукають молодь до паління.

Як передає кореспондент УНІАН, закон №4358 підтримали 317 народних депутатів.

Продаж тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше ніж 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно, крім сигар, забороняються.

Читайте такожПерепис українців проходитиме в три етапи: в Мінцифрі розповіли подробиціКрім того, заборонено виробництво, крім виробництва на експорт, для гуртової та роздрібної торгівлі та імпорту для продажу в України сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму на одну цигарку перевищують:

нікотину - 1 мг;

смоли - 10 мг;

монооксиду вуглецю - 10 мг.

Також до переліку заборон додали:

сигарети та тютюн для самокруток з характерним запахом та/або смаком диму;

сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Також заборонена реклама та будь-яке стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Тепер кожен виробник або імпортер тютюнових виробів має кожного року, не пізніше 1 лютого, надати в електронному вигляді до Міністерства охорони здоров'я України звітність про інгредієнти щодо тютюнових виробів, призначених для реалізації в Україні, щодо кожної торговельної марки та виду або типу.

Читайте такожВ Україні "злетять" ціни на алкоголь: експерти налякали прогнозомКрім того, до законодавства внесли зміни, щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів та вимог до пачок тютюнових виробів.

Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування, крім окремих положень.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Документ розширює заборону на куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів.

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Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова