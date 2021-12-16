Народні депутати розширили перелік заборон для українців, що палять.

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну (№4358).

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 317 народних депутатів.

Законом, зокрема, забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

в таксі та на вокзалах.

Читайте такожЗакарпатські контрабандисти підкорили 2-кілометрову гору, щоб переправити цигарки в Румунію (відео)Раніше також існувала заборона на куріння в цих місцях, окрім спеціально відведених там місць для куріння. Проте йшлося лише про тютюнові вироби.

Забороняється куріння, вживання та використання цих виробів у аеропортах, окрім спеціально облаштованих місць.

Також куріння, вживання, використання усіх цих виробів забороняється:

у ліфтах та таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення.

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Раніше для цих місць була заборона куріння лише тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів.

Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування, крім окремих положень.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні спрогнозували суттєве підвищення цін на сигарети - мінімальна вартість пачки зросте щонайменше до 50 гривень, що передбачено відповідними зобов'язаннями України перед Європейським Союзом.

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Автор: Таня Поляковська