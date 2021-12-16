Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну (№4358).
Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 317 народних депутатів.
Законом, зокрема, забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- в таксі та на вокзалах.
Читайте такожЗакарпатські контрабандисти підкорили 2-кілометрову гору, щоб переправити цигарки в Румунію (відео)Раніше також існувала заборона на куріння в цих місцях, окрім спеціально відведених там місць для куріння. Проте йшлося лише про тютюнові вироби.
Забороняється куріння, вживання та використання цих виробів у аеропортах, окрім спеціально облаштованих місць.
Також куріння, вживання, використання усіх цих виробів забороняється:
- у ліфтах та таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення.
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
- на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Раніше для цих місць була заборона куріння лише тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів.
Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування, крім окремих положень.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні спрогнозували суттєве підвищення цін на сигарети - мінімальна вартість пачки зросте щонайменше до 50 гривень, що передбачено відповідними зобов'язаннями України перед Європейським Союзом.