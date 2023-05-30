БЕБ неефективно виконує покладені на нього завдання, вважають народні обранці.

Народні депутати розкритикували роботу Бюро економічної безпеки України.

Про це йдеться у затвердженому депутатами проміжному звіті парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами БЕБ, органами державної влади та іншими державними органами, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

За висновками слідчої комісії, Бюро неефективно виконує покладені на нього завдання у сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, неефективно виконує аналітичну функцію та показує вкрай низькі результати досудових розслідувань кримінальних проваджень.

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Крім цього, вказується на те, що конкурси на зайняття вакантних посад в БЕБ були проведені із значними порушеннями, що вплинуло на їхні результати.

"У БЕБ, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, наявні системні проблеми із ефективністю здійснення повноважень, що має наслідком значні недонадходження до державного та місцевих бюджетів", - зазначив Железняк.

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Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила в другому читанні й у цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

Як зазначав УНІАН, БЕБ мало стати основним бастіоном у боротьбі з економічною злочинністю в державі, проте новий орган не виправдав очікувань ні бізнесу, ні експертного середовища, ані самої влади, яка і проводила реформу.

Директора БЕБ Вадима Мельника звільнили кілька тижнів тому, а нового керівника поки не призначили. Обов’язки керівника Бюро зараз виконує Едуард Федоров, який працював заступником директора.

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