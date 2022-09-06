Верховний суд остаточно заборонив діяльність проросійської "Партії Шарія".
Про це йдеться в повідомленні Верховного суду в Facebook.
Зокрема, сьогодні суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу, у якій Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії "Партія Шарія".
"В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії "Партія Шарія" та передав майно, кошти й інші активи цієї партії і її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", - йдеться у повідомленні.
"Верховний суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії "Партія Шарія" без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін", - наголошується у повідомленні.
Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність проросійських партій, серед яких "Партія Шарія".
14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.
Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив усі позови Мін'юсту і заборонив 16 проросійських партій.
Низка партій оскаржили ці рішення у Верховному суді.