Рішення Верховного суду України остаточне та оскарженню не підлягає.

Верховний суд остаточно заборонив діяльність проросійської "Партії Шарія".

Про це йдеться в повідомленні Верховного суду в Facebook.

Зокрема, сьогодні суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу, у якій Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії "Партія Шарія".

Відео дня

"В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії "Партія Шарія" та передав майно, кошти й інші активи цієї партії і її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", - йдеться у повідомленні.

"Верховний суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії "Партія Шарія" без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін", - наголошується у повідомленні.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність проросійських партій, серед яких "Партія Шарія".

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив усі позови Мін'юсту і заборонив 16 проросійських партій.

Низка партій оскаржили ці рішення у Верховному суді.

Вас також можуть зацікавити новини: