Він зазначив, що для цього треба змінювати законодавство. Окрім того, не можна проводити вибори за умов, що військові в окопах не зможуть проголосувати.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у військовий час не можна проводити вибори в Україні, бо треба змінювати чинне законодавство. Про це Зеленський розповів журналісту Бруно Веспі під час інтервʼю для італійського телеканалу Rai 1.

Зокрема, у нього запитали, чи буде він відкладати проведення виборів, бо в Україні триває війна.

"Для того, щоб провести вибори у військовий час, в Україні треба змінити відповідне законодавство. У військовий час не можуть проходити вибори", - наголосив Зеленський.

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Також президент зазначив, що треба з великою повагою ставитися до українських військових, які перебувають в окопах.

"Треба надати їм можливості волевиявлення, і це дуже вагомо. Тому що це просто нечесно. Я про це говорив, коли люди, які захищають нашу землю, не мають можливості голосувати", - сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що треба зрозуміти, як будуть голосувати сім мільйонів українців, які знаходяться за кордоном.

"Для цього потрібна окрема інфраструктура", - сказав Зеленський.

Вибори в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що в Україні не буде виборів до скасування воєнного стану. А для скасування військового стану треба здобути перемогу на полі бою.

А представник фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у парламенті Віталій Безгін натякнув, що переобрання президента України під час війни - це щось про "фантастику".

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