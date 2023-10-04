За його словами, важливо організувати вибори так, щоб люди, які повинні голосувати, могли це зробити в безпеці.

Вибори в Україні можуть відбутися, "якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24.

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""Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування. Важливо організувати вибори так, щоб люди, які повинні голосувати, могли це зробити в безпеці, без нападів. У нас є це завдання, якщо наша країна зможе внести поправки до законів, то вибори відбудуться в Україні", - пояснив президент.

Можливість проведення виборів в Україні - деталі

У 2024 році мають відбутися вибори президента України. Перший тур має відбутися 31 березня, другий (у разі призначення) - 21 квітня. Водночас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну зараз діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонено.

Зеленський раніше заявив, що Україна готова провести вибори в 2024 році, але є ряд проблем, які потрібно вирішити, зокрема, питання з волевиявленням на тимчасово окупованих територіях.

При цьому, деякі західні політики підштовхують Україну до проведення парламентських і президентських виборів, незважаючи на війну і воєнний стан.

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