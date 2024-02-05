Провести їх можна буде лише після скасування воєнного стану, каже секретар РНБО.

В Україні не буде виборів до скасування воєнного стану. Про це сьогодні заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться військовий стан. Для цього нам треба отримати перемогу. І ми її обов'язково здобудемо", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Воєнний стан в Україні: що відомо

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації по всій території країни запровадили воєнний стан строком на 30 діб. З того часу воєнний стан щоразу продовжують.

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Сьгодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Запровадження воєнного стану пропонується Радою національної безпеки та оборони, погоджується президентом країни та затверджується рішенням Верховної Ради.

Як відомо, восьмі президентські вибори мали відбутися вже навесні цього року. У листопаді всі політичні сили, представлені у Верховній Раді дійшли згоди, що вибори в Україні проводитимуться тільки після завершення воєнного стану.

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