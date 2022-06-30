Кадрові перестановки в уряді можуть відбутися восени.

Президент Володимир Зеленський може восени ініціювати відставку Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем або кількох "неефективних" міністрів.

Про це пише УП із посиланням на власні джерела в оточенні глави держави.

Як дізналися журналісти, уряд влаштовував президента до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак після виникла необхідність у більшій ініціативності та креативності міністрів. Джерела розповідають, що Кабмін не генерує смисли, візії та реалістичні плани, що президент вимагає нових ідей та пропозицій, а міністри "не встигають бігти за Зеленським". Також повідомляється, що у той час, як ОП посилено працює, Кабмін збирається раз на тиждень і ухвалює "бюрократичні й часто другорядні речі".

"В нас відчувається наростання роздратування, яке рано чи пізно призведе до того, що цей уряд розженуть", - зізнався один зі співрозмовників.

Ще однією причиною для звільнення міністрів джерела ЗМІ називають негативні настрої суспільства восени.

На посаду прем'єра замість Шмигаля нібито розглядають п'ять кандидатур:

заступник голови ОП Ростислав Шурма;

перша віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;

міністр оборони Олексій Резніков.

За даними ЗМІ, Резніков може зберегти поточну посаду або очолити Міністерство юстиції. Претензії у команди президента нібито є й до очільника МЗС Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив Кабмін 4 березня 2020 року.