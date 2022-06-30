Президент Володимир Зеленський може восени ініціювати відставку Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем або кількох "неефективних" міністрів.
Про це пише УП із посиланням на власні джерела в оточенні глави держави.
Як дізналися журналісти, уряд влаштовував президента до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак після виникла необхідність у більшій ініціативності та креативності міністрів. Джерела розповідають, що Кабмін не генерує смисли, візії та реалістичні плани, що президент вимагає нових ідей та пропозицій, а міністри "не встигають бігти за Зеленським". Також повідомляється, що у той час, як ОП посилено працює, Кабмін збирається раз на тиждень і ухвалює "бюрократичні й часто другорядні речі".
"В нас відчувається наростання роздратування, яке рано чи пізно призведе до того, що цей уряд розженуть", - зізнався один зі співрозмовників.
Ще однією причиною для звільнення міністрів джерела ЗМІ називають негативні настрої суспільства восени.
На посаду прем'єра замість Шмигаля нібито розглядають п'ять кандидатур:
- заступник голови ОП Ростислав Шурма;
- перша віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;
- міністр оборони Олексій Резніков.
За даними ЗМІ, Резніков може зберегти поточну посаду або очолити Міністерство юстиції. Претензії у команди президента нібито є й до очільника МЗС Дмитра Кулеби.
Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив Кабмін 4 березня 2020 року.