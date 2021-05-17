Головними причинами є проблеми з контрактами на вакцини, а також пильна увага до міністра з боку НАБУ.

У президента України Володимира Зеленського розповіли, чому хочуть звільнити з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерела в команді Зеленського.

Головними причинами є проблеми з контрактами на вакцини, а також пильна увага до міністра з боку НАБУ.

Також повідомляється, що проти Степанова можуть зіграти і напружені відносини з профільним комітетом: там з 15 його членів як мінімум 9 готові підтримати його відставку.

Важливим є і той факт, що найчастіше нардепи з "Слуги народу" прислухаються до думки колег з профільного комітету.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова

Степанов повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.

Наприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за його підписалися більш ніж 150 депутатів.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова та головний санлікар країни Віктор Ляшко.

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Автор: Олег Давигора