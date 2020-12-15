В уряді України переконані, що окупантам доведеться відповідати за здійснення незаконних оборудок, також доведеться відповідати і учасникам цих схем.

Україна розпочала підготовку санкцій через продаж державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" в окупованому Криму.

Як йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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"Масандру" передали структурі банку "Росія". Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто "Масандру" захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і по такій же схемі – через імітацію аукціону – отримала контроль над заводом "Новий світ". Це створює ризики для "Масандри", яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати", - заявив Резніков.

Віце-прем'єр наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону, зокрема, ініціюватиме національні санкції та судове переслідування, зокрема й в міжнародних судах, а також звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

"Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Продаж російськими окупантами "Масандри"

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з так званою "приватизацією" державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та незаконно експропрійований російською окупаційною адміністрацією.

Правоохоронні органи України здійснюють розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконної націоналізації концерну "Масандра" окупаційною владою Криму.

За даними Крим.Реалії, виробничий комплекс "Масандра" купила за 5 млрд 327 млн рублів дочірня компанія банку "Росія" (ТОВ "Південний проект"). У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів. Компанія "Південний проект" зареєстрована в Санкт-Петербурзі та на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна". Міністерство фінансів США ввело проти Ковальчука і банку санкції.

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Автор: Віталій Саєнко