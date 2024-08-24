Президент України переконаний, що чим більше буде такої взаємодії, тим швидше у Кремлі усвідомлять безнадійність терористичних тактик.

Президент України Володимир Зеленський закликає сусідні держави нарощувати взаємодію для збиття російських ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Ми говорили про захист нашого неба від російських ударів. Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу та нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Чим більше буде такої нашої взаємодії, тим швидше у Москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних тактик", - наголосив Зеленський.

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Глава держави відзначив, що в Україні постійно нарощуються усі можливості оборонно-промислового комплексу.

Він нагадав, що сьогодні вперше відбулося застосування української нової далекобійної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

"Ми готуємо ще певні потужні рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї, реально може наблизити нашу спільну перемогу", - переконаний Зеленський.

Також президент сказав, що Україна потребує нарощування взаємодії з партнерами для того, щоб виробляти разом більше необхідної зброї в Україні.

"Кожне таке рішення щодо фінансування виробництва в Україні, щодо розвитку виробництв, буде додавати необхідної сили всім нам і робити невідворотним справедливий мир для України та Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що нові збройні рішення України, зокрема й ракета-дрон "Паляниця" - це реальний спосіб діяти для України, поки деякі з партнерів гальмують із необхідними рішеннями.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда сказав, що в державах НАТО триває дискусія щодо можливості збиття у небі над Україною російських ракет, які летять в сторону країн Альянсу. "Нищення ракет у такому контексті, що бойові засоби, які б це виконували, знаходилися б на території НАТО або у повітряному просторі держав НАТО", - сказав Дуда.

Він уточнив, що ця дискусія йде з зими минулого року. "Сподіваюся, що членів НАТО вдасться переконати", - сказав Дуда.

Україна і НАТО

Україна має намір погодити з НАТО створення коаліції з числа сусідніх країн для збиття російських ракет в українському небі.

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