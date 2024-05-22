Президент також попросить Захід збільшити військову допомогу і конфіскувати російські активи для потреб Києва.

Президент України Володимир Зеленський має намір узяти участь у святкуванні "Дня Д" у Франції наступного місяця, а потім на зустрічі G7 в Італії, повідомили двоє людей, обізнаних із планами.

Плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасував поїздки за кордон після початку великого наступу Росії в місті Харків, пише Politico.

Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки і світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни.

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Графік українського президента завжди може змінитися, підкреслили обидва співрозмовники. Але якщо все піде за планом, Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати, як він це зробив у нещодавніх інтерв'ю, до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Зеленський також вимагатиме, щоб США та європейські країни конфіскували російські активи, щоб допомогти фінансувати оборону України та можливе відновлення.

Присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 000 солдатів зі США, Великої Британії та союзних країн висадилися на материковій частині Європи, щоб розгромити нацистську Німеччину - найбільше десантне вторгнення у військовій історії. Захід відзначатиме жертви, яких довелося вжити, щоб зірвати марш Адольфа Гітлера, коли його війська поглинули континент, перш ніж зіткнутися з жорстким опором з боку демократичних країн і Радянського Союзу.

На американському цвинтарі Зеленський буде поруч із Байденом, західними лідерами та представником Росії як глави країни, яку загрожує стерти з лиця землі. Байден, який скористається моментом, щоб пристрасно виступити на захист демократії в усьому світі, напевно хвалитиметься тим, як він згуртував союзників на боці України після того, як російський президент Володимир Путін наказав почати повномасштабне вторгнення.

Потім Зеленський планує вирушити в Італію на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів захоплених російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки і побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами. США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

Це питання схвилювало попередню зустріч міністрів фінансів "Великої сімки", на якій глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається.

Чи буде НАТО збивати російські ракети

У Польщі розглядають питання про можливе залучення своїх систем ППО для збиття російських ракет поблизу польських кордонів.

"Це питання розглядається з юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень у цій справі немає", - сказав представник МЗС Польщі Павел Вронський.

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