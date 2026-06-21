'Його 'вибачаюсь' хай він залишить для себе': Зеленський звернувся до Лукашенка

Президент України зазначив, що Київ неодноразово передавав Мінську вимогу демонтувати ретранслятори.

Білорусь має довести справами, що не допомагає Росії у війні проти України, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН Тиждень.

За словами Зеленського, одних слів від Олександра Лукашенка вже недостатньо.

Окрім цього, президент України зазначив, що Київ неодноразово передавав Мінську вимогу демонтувати ретранслятори на білоруській території, які допомагають російським дронам точніше атакувати українські міста.

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"Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я пояснював йому: крок номер один – жодної технічної підтримки російських ретрансляторів", - сказав Зеленський.

Нещодавні заяви Лукашенка про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Лукашенка, російський диктатор Володимир Путін не хоче втягування Білорусі у війну з Україною. Лукашенко додав, що "він цього буде лише більше шкоди, ніж користі". Лукашенко пояснив, що його країна "дуже вразлива у військовому плані", адже вона в українських військових "як на долоні". Друга причина, за його словами, полягає в тому, що народ Білорусі не сприймає війни. По-третє, в такому випадку лінія фронту збільшиться. Самопроголошений президент Білорусі не виключив, що в такому випадку країни НАТО можуть ввести в Україну свої війська.

Також ми писали, що Лукашенко заявив, що не збирається відправляти свої війська на війну проти України. Він пояснив, що його країна не збирається воювати "за чужу волю". Окрім цього, за словами президента Білорусі, його громадяни не хочуть стати "м'ясним фаршем". Білоруський диктатор додав, що його країна "готова до цивілізованого діалогу" з Україною. Більше того, за словами Лукашенка, мінськ робитиме все можливе, щоб домогтися миру.

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