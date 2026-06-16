Лукашенко розповів, як він обговорював з Путіним новий напад на Україну з Білорусі

Диктатор назвав 3 причини, чому напад з Білорусі нібито не бажаний навіть для росіян.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито його російський колега Володимир Путін насправді не хоче втягування Білорусі у війну з Україною, мовляв, він цього буде лише більше шкоди, ніж користі. Про це він розповів в інтерв'ю Al Arabiya English, пише Белта.

Відповідаючи на запитання, чи обговорював він з Путіним новий напад на Україну з боку Білорусі, Лукашенко запевнив, що розмова нібито була зовсім в іншому ключі.

"Ми багато разів говорили про те, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі. З різних причин... І я дослівно можу сказати, що мені сказав президент Росії: "Ми розуміємо, що вступ Білорусі у якійсь якості у війну, в конфлікт - неприйнятний. Це більше буде шкоди, ніж користі"", - розповів він.

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Лукашенко також назвав причини такої позиції. По-перше, за його словами, Білорусь "дуже вразлива у військовому плані", адже вона в українських військових "як на долоні".

"Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення - виробничі і логістичні - опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічено", - сказав диктатор.

Друга причина, за його словами, полягає в тому, що народ Білорусі не сприймає війни, мовляв, загине багато військових. Третя причина - значне збільшення довжини лінії фронту.

"Фронт для Росії перш за все (природно, і для нас), якби вона атакувала Київ з території Білорусі, буде збільшено на 1,5 тис. кілометрів білорусько-українського кордону. Ми з росіянами за нинішньої війни не зможемо забезпечити захист цієї ділянки", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор також заявив, що за такого розвитку подій країни НАТО можуть ввести в Україну свої війська.

"І ця війна набуде нової якості. Це буде війна Білорусі та Росії проти блоку НАТО. Хоча я не виключаю, що це може бути і без цього", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи є Україні чогось боятися з боку Білорусі, Лукашенко запевнив, що боятися "абсолютно нічого".

"І вони це знають, і військові це знають. Люди, народ України, це знають. Через політичні якісь амбіції ця тема підігрівається", - додав диктатор.

Білорусь у війні Росії з Україною

Як повідомляв раніше УНІАН, Кремль перетворив Білорусь на свій плацдарм для нового нападу на Україну. БелПОЛЬ – група колишніх військових і міліціонерів, які виступають проти Лукашенка, заявила, що білоруська промисловість інтегрована у військову машину Кремля. За її даними, понад 500 білоруських промислових підприємств займаються виробництвом зброї та боєприпасів, ремонтом військової техніки та забезпеченням логістики.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Білорусь облаштовує позиції артилерії і будує дороги біля кордону. За його даними, Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну сусідню країну. Президент України повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.

Сам же Лукашенко запевняв, що Білорусь вступить у війну проти України, лише якщо зазнає "агресії", не уточнивши, однак, що саме мається на увазі під "агресією". Білоруський диктатор зазначав, що разом із Путіним буде "батьківщину від Бреста до Владивостока".

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