'Якщо Володимир Олександрович образився': Лукашенко перепросив у Зеленського

Лідер Білорусі визнав, що його країна наразі дуже вразлива у військовому плані.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за свої слова під час інтерв'ю Al Arabiya English.

"Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу у нього вибачення за ці слова (десь зачепив, десь влучив). Можливо, й не варто було їх говорити, зважаючи на те, що він все-таки воює", - сказав Лукашенко.

Окрім цього, він запевнив, що з боку Білорусі не варто чекати якихось військових дій:

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"Тим більше він чудово розуміє, що з боку Білорусі, а особливо з мого боку, ніяких військових дій чекати не варто".

За словами Лукашенка, Білорусь не хоче воювати з Україною й визнав, що його країна вразлива у військовому плані.

"Білорусь (ми це розуміємо, тому не хочемо воювати) дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію. Адже для українських військових Білорусь – як на долоні. Ми прекрасно розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення – виробничі та логістичні – опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже намічено 500 таких цілей на території Білорусі", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Більше того, Лукашенко визнав, що його країна з Росією в разі нападу України не змогла б забезпечити належний захист:

"Фронт для Росії насамперед (звичайно, і для нас), якби вона атакувала Київ з території Білорусі, збільшиться на 1,5 тисячі кілометрів білорусько-українського кордону. Ми з росіянами за нинішнього перебігу війни не зможемо забезпечити захист цієї ділянки".

Допомога Білорусі Росії у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними білоруської служби Радіо Свобода, Росія створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів біля кордону з Білоруссю. Проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані, видання з'ясувало, що нові об’єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Наголошується, що частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. За даними українських військових, більшість російських дронів під час масованих атак пролітають через Білорусь або використовують маршрути вздовж білорусько-українського кордону.

Також ми писали, що Лукашенко приписав слова командувача Сил безпілотних систем України Роберта Бровді (Мадяра) президенту України Володимиру Зеленському про "500 цілей". За словами президента Білорусі, українські військові не хочуть війни з його країною. Лукашенко заявив, що Зеленського до таких заяв нібито "підштовхує Європа". Він додав, що "намагається зрозуміти президента України" и припустив, що Зеленський "десь куркнув, десь кольнув", тому й зробив таку заяву. За словами Лукашенка, Білорусь ніколи не готувалася нападати на Україну й запевнив, що цього "ніколи не буде".

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