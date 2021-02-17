Закон про всеукраїнський референдум направили на підпис Зеленському / фото president.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

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Зазначається, що сьогодні, 17 лютого, закон було повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис президенту України.

Закон про референдум: що відомо

  • 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.
  • Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.
  • Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.
  • Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.
  • Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.
  • Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Тетяна Поляковська