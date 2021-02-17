Закон про всеукраїнський референдум направили на підпис Зеленському / фото president.gov.ua
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.
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Зазначається, що сьогодні, 17 лютого, закон було повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис президенту України.
Закон про референдум: що відомо
- 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.
- Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.
- Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.
- Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.
- Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.
- Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.
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