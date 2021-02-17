Голова Верховної Ради вже підписав відповідний закон.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

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Зазначається, що сьогодні, 17 лютого, закон було повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис президенту України.

Закон про референдум: що відомо

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Тетяна Поляковська