У відповідному законі немає "жодної заборони українських релігійних організацій", наголошує депутатка.

Російська православна церква офіційно поза законом в Україні, відповідний закон розповсюджується також на афілійованість з нею. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"РПЦ офіційно поза законом в Україні. І це довгий шлях, який пройшов цей законопроект. Власне, почалося це з указу президента і з рішення РНБО ще в грудні 2022 року", - нагадала вона.

За словами Кравчук, парламент зробив законопроект сильнішим за проголосовану в першому читанні редакцію.

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"Ми маємо повну підтримку Всеукраїнської ради церков. Вони зробили офіційну заяву. Підтримували і в першому читанні, і зараз, коли закон в цілому проголосований", - зазначила депутат.

Вона підкреслила, що в ухваленому законі "немає жодної заборони українських релігійних організацій". "Ми забороняємо дві речі: РПЦ як просто структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв’язок з нею, афілійованість з нею", - сказала Кравчук.

Крім того, зауважила парламентар, останніми поправками до тексту закону релігійним організаціям в Україні було надано 9 місяців часу на розірвання зв'язків з РПЦ. Доки цей строк не спливе, "не можна подавати до суду щодо припинення тієї чи іншої релігійної організації, якщо цей зв’язок через релігієзнавчу експертизу був знайдений".

"Тому цей закон також треба розглядати як шанс на звільнення тих релігійних організацій, які, так склалося просто історично, пов’язані із Росією, пов’язані з РПЦ. Це можливість їхнього вибору і ми цей вибір їм дали", - зазначила депутат.

Кравчук також розповіла, що наступного дня після публікації закону Кабінет міністрів почне готувати нормативні акти. "У них буде три місяці, щоб підготувати: як має виглядати припис, як буде формуватися комісія з різних експертів, релігієзнавців. Далі запрацює ця комісія. І Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) чи за зверненнями органів місцевої влади, чи навіть громадяни можуть звертатися, чи самі можуть ініціювати цю перевірку: конкретна релігійна організація - чи вона має зв’язок з країною-агресором, з РПЦ, чи ні", - пояснила парламентар.

Після цього ДЕСС дає припис релігійній організації, якщо відповідний зв’язок буде доведений незалежними експертами. "І після цього вже, якщо цей припис не виконується, зв’язок не розривається, тоді, але не раніше, ніж за 9 місяців, ДЕСС може йти до суду. І далі суд приймає рішення про заборону чи ні", - розповіла Кравчук.

Вона наголосила, що відповідно до закону саме Російська православна церква (РПЦ) "як іноземна релігійна організація" забороняється ухваленим сьогодні законом - норма набуде чинності через 30 днів після підписання закону президентом.

"А оці всі зв’язки, українські релігійні організації, - це все через суд", - сказала депутат.

Заборона РПЦ в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Росією.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Окрім одного пункту, згідно з яким громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на те, аби розірвати зв’язки з РПЦ.

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