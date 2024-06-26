Закон стосуватиметься перш за все роботи чиновників.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про застосування англійської мови в Україні". Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що сьогодні, 26 червня, закон було повернуто до парламенту з підписом президента України.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Верховна Рада ухвалила закон про статус англійської мови в Україні. "За" проголосувало 236 народних депутатів.

Відео дня

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

Визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, зокрема, це державні службовці категорії "А", "Б" і "В", голови держадміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокурори.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомляв, що під час обговорення законопроекту в сесійній залі, була дискусія по правці №336 , котра була внесена за день до ухвалення закону, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана 226 голосами.

Відповідно до закону, в діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування.

Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови.

Узакладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: