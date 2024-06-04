Правка про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів підтримана.

Верховна Рада прийняла закон про статус англійської мови в Україні. Про це у Telegram повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

"Рада прийняла закон 9432 про застосування англійської мови в Україні. "ЗА" в цілому - 236 (голосів)", - написав він.

Нардеп зазначає, що законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

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"Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)", - зазначив Железняк.

Закон про статус англійської мови в Україні

У листопаді минулого року Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроект "Про застосування англійської мови в Україні" (реєстраційний номер 9432). За законопроект проголосувало 278 народних депутатів.

Раніше повідомлялось, що законопроектом визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, зокрема, це державні службовці категорії "А", "Б" і "В", голови держадміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокурори. Відповідно до законопроекту, в діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування.

Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови.

Відповідно до законопроекту, у закладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Народний депутат України Ярослав Железняк писав раніше, що норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена із законопроекту рішенням профільного комітета.

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