Його звернення очікується у вівторок, 15 листопада.

Президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті "Великої двадцятки", який пройде 15-16 листопада в Індонезії.

"Вже дуже активно готуємося до дуже важливого тижня для України. Дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії. Наша позиція буде представлена дуже змістовно", – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Він сповістив, що братиме участь в онлайн-форматі, транслюватимуть його звернення.

Відео дня

"Ми дамо публічні відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх почули усі наші люди, партнери. Кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення", – додав президент.

Саміт "Великої двадцятки" в Індонезії

Саміт G20 пройде 15-16 листопада в Індонезії. Президент Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт лідерів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

3 листопада Джоко Відодо провів телефонну розмову з президентом України. Вона стосувалася, в тому числі, саміту. Пізніше український президент повідомив, що не братиме участь у саміті, якщо там буде присутній Путін.

Водночас стало відомо, що замість Путіна Росія направить міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Відмову російського диктатора від участі в заході ЗМІ пояснювали тим, що він боїться конфронтації зі світовими лідерами, які засуджують російську агресію проти України.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що має намір "кинути виклик" російському президенту на саміті G20 в Індонезії.

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