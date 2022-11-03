У четвер, 3 листопада, відбулася телефонна розмова президента Індонезії з президентом України Зеленським.

Індонезія заявила, що лідери 17 держав підтвердили свою участь у саміті G20, який пройде 15-16 листопада.

Як повідомляє Bloomberg, Теуку Файзасія, офіційний представник Міністерства закордонних справ Індонезії, яка цього року приймає саміт, відмовився називати ці країни з міркувань безпеки.

Очікується, що президент країни Джоко Відодо може зробити відповідне оголошення ближче до дати проведення саміту.

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Індонезія вперше головує в G20 і наполягає на присутності всіх країн. Раніше Джоко Відодо повідомив, що зателефонує лідерам трьох країн, які ще не підтвердили свою участь, щоб дізнатися про їхнє рішення.

У четвер, 3 листопада, відбулася телефонна розмова Відодо з президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили з Президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова і далі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – повідомив Зеленський у Telegram.

Саміт G20 на Балі – головні новини

Зустріч у форматі "Групи двадцяти" (Аргентина, Австралія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія, Саудівська Аравія, ЄС) пройде на Балі 15-16 листопада.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт Зеленського і Путіна. 11 жовтня країна підтвердила, що лідери візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Водночас в Офісі президента України спростували інформацію про прийняття остаточного рішення. Зеленський ще розмірковує над візитом на Балі.

У Путіна на початку вересня повідомляли, що розглядаються різні формати участі президента.

На початку жовтня стартував саміт прем'єрів.

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