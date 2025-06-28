Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом обговорював питання поставок комплексів Patriot.
Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Спектр тем дуже широкий. Ми обговорили всі питання, які цікавлять, які передусім пов’язані з системою Петріот", - деталізував він.
Зеленський додав, що також обговорювалися "санкційний напрямок", двосторонні відносини після підписання угоди між Україною та США щодо копалин.
За його словами, є домовленість, що буде продовжено діалог між командами українського та американського президентів.
"Ми домовилися, що будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу, а також його колеги з американської сторони", - зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що з економічних питань перемовини вестиме перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
"Дух самої розмови був продуктивний. І це хороший сигнал", - сказав Зеленський про зустріч з Трампом.
Зустріч Зеленського і Трампа
25 червня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.
Після зустрічі Трамп прокоментував можливість відправки Україні ракет для комплексів Patriot.
Коли журналісти запитали Трампа чи США можуть відправити ці ракети українській армії, то він відповів неоднозначно.