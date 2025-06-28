Він зазначив, що в ході продуктивної розмови з Трампом вдалось обговорити цілу низку важливих питань.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом обговорював питання поставок комплексів Patriot.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Спектр тем дуже широкий. Ми обговорили всі питання, які цікавлять, які передусім пов’язані з системою Петріот", - деталізував він.

Зеленський додав, що також обговорювалися "санкційний напрямок", двосторонні відносини після підписання угоди між Україною та США щодо копалин.

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За його словами, є домовленість, що буде продовжено діалог між командами українського та американського президентів.

"Ми домовилися, що будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу, а також його колеги з американської сторони", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що з економічних питань перемовини вестиме перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

"Дух самої розмови був продуктивний. І це хороший сигнал", - сказав Зеленський про зустріч з Трампом.

Зустріч Зеленського і Трампа

25 червня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.

Після зустрічі Трамп прокоментував можливість відправки Україні ракет для комплексів Patriot.

Коли журналісти запитали Трампа чи США можуть відправити ці ракети українській армії, то він відповів неоднозначно.

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