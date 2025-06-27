Також доручено забезпечити фінансування розробки і закупівлі різних видів озброєнь.

Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України" президент увів у дію своїм указом (433/2025).

Крім цього, уряду доручили забезпечити першочергове фінансування за такими напрямами, як розробка і закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння, безпілотних комплексів та роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки тощо.

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Також доручено забезпечити своєчасне та повне фінансування на утримання особового складу сил безпеки і сил оборони України, а також реалізацію соціальних гарантій.

Виплати військовим

Як писав УНІАН, наразі мінімальний розмір грошового забезпечення військового становить 20130 гривень.

При цьому на розмір грошового забезпечення впливають чинники, за які військовим щомісячно нараховують надбавки (посада, військове звання, тривалість, інтенсивність та умови військової служби тощо).

Якщо захисники виконують спеціальні бойові завдання проти супротивників на передовій, то їм мають доплачувати 100 тисяч гривень. В цю суму не входить оклад, тому сукупна зарплата військових є ще більшою.

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