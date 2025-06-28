Журналіст поцікавився, чи ухвалив він вже рішення.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував можливість відправки Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Під час спілкування з журналістами політика запитали, чи розглядає він можливість відправки цих ракет українській армії, та чи вже ухвалив відповідне рішення. Трамп відповів коротко та неоднозначно: "Можливо".

Крім того, американський президент похвалив кремлівського правителя Путіна за "дуже приємні заяви", які той зробив сьогодні. Той казав, що поважає політика і вважає його мирні зусилля щирими:

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"Путін поважає нашу країну. Сі і Кім (лідери Китаю та КНДР, - ред.) теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали".

Patriot для України

Як відомо, підсилення протиповітряної оборони є критично важливим для захисту українських міст, цивільної інфраструктури та військових об'єктів.

Нещодавно президент Трамп визнав, що найбільше Україна хоче отримати від союзників саме ракети для американських комплексів Patriot, оскільки вони є дуже ефективними в захисті неба.

Американський лідер зазначив, що вони потрібні як самим Сполученим Штатам Америки, так і Ізраїлю, однак Вашингтон "подивиться, чи зможе знайти кілька вільних".

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що під час зустрічі на саміті НАТО говорив з Трампом про закупівлю американських систем ППО.

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