Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував можливість відправки Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.
Під час спілкування з журналістами політика запитали, чи розглядає він можливість відправки цих ракет українській армії, та чи вже ухвалив відповідне рішення. Трамп відповів коротко та неоднозначно: "Можливо".
Крім того, американський президент похвалив кремлівського правителя Путіна за "дуже приємні заяви", які той зробив сьогодні. Той казав, що поважає політика і вважає його мирні зусилля щирими:
"Путін поважає нашу країну. Сі і Кім (лідери Китаю та КНДР, - ред.) теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали".
Patriot для України
Як відомо, підсилення протиповітряної оборони є критично важливим для захисту українських міст, цивільної інфраструктури та військових об'єктів.
Нещодавно президент Трамп визнав, що найбільше Україна хоче отримати від союзників саме ракети для американських комплексів Patriot, оскільки вони є дуже ефективними в захисті неба.
Американський лідер зазначив, що вони потрібні як самим Сполученим Штатам Америки, так і Ізраїлю, однак Вашингтон "подивиться, чи зможе знайти кілька вільних".
Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що під час зустрічі на саміті НАТО говорив з Трампом про закупівлю американських систем ППО.