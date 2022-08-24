З нагоди Дня Незалежності України американська газета підготувала великий матеріал щодо оборони столиці.

З нагоди Дня Незалежності України видання The Washington Post підготувало великий матеріал щодо оборони столиці. У ньому, зокрема, розповідається про дзвінок з Кремля 24 лютого.

Видання пише, що у перший день повномасштабного російського вторгнення главі Офісу президента Андрію Єрмаку зателефонував найближчий соратник Путіна Дмитро Козак.

Козак, який народився в Україні, але протягом двох десятиліть обіймає ключові пости в Кремлі та виконує найважливіші завдання російського диктатора, сказав, що українцям настав час здаватися. На що Єрмак лише вилаяв його й поклав слухавку.

Також у матеріалі WP згадується розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з білоруським колегою Віктором Хреніним напередодні вторгнення та за кілька днів після. Так, 22 лютого Хренін, "давши слово офіцера", запевняв, що наступу з території Білорусі не буде.

У ході наступної розмови, 26 лютого, білоруський міністр зателефонував Резнікову, аби "тремтячим голосом" передати послання міноборони РФ Шойгу, мовляв, "якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться". Резніков відповів: "Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії".

Нагадаємо, ще раніше The Washington Post випустило великий матеріал щодо таємних планів Путіна перед вторгненням в Україну. Згадується, що диктатор хотів захопити більшу частину країни, "взяти" Київ за три дні та вбити Зеленського, "якщо потрібно".

А тим часом загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб. За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів.

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