Президент обговорюватиме з підприємцями питання "техногенного прориву" України, заявив радник глави ОП.

В ході свого робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з американськими мільярдерами Джеффом Безосом та Ілоном Маском.

Про це в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку розповів радник голови офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович. За його словами, зустрічі з американськими підприємцями мають відбутися вже після зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Це після Байдена вже. Він [Зеленський] полетить до Каліфорнії. Буде зустрічатися з Безосом і Маском, наскільки я пам'ятаю. Там теж такі питання ... техногенного прориву для України, Участь у спільних проектах", - сказав Арестович.

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На сьогодні Безос і Маск – найбагатші люди в світі. За даними Forbes, статок засновника Amazon Джеффа Безоса оцінюється в 199 млрд доларів, засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска – в 191 млрд доларів.

Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики США і головою оборонного відомства.

Автор: Дмитро Захаров