Російський газ найбрудніший у світі, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм питання енергетичної безпеки України та регіону.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, зустріч відбулася в рамках візиту глави держави до Вашингтона.

Зокрема, сторони обмінялися думками щодо загроз "Північного потоку-2" для безпеки України та енергетичної безпеки у Європі. Було підтверджено спільність підходів щодо ризиків, які становить цей проект.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. У цьому контексті він підкреслив важливість якнайшвидшого запровадження регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Також повідомляється, що сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації.

"Ми свідомо обрали шлях реформ і декарбонізації енергетичної галузі", – зауважив Зеленський.

Читайте такожВізит Зеленського в США: підписано документи щодо енергетичної сфериЗа його словами, залучення США до реалізації цього амбітного плану відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між країнами.

Окрему увагу було приділено співпраці у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Президент висловив переконання, що започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та Сполученими Штатами сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проектів.

Нагадаємо, 31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Автор: Леся Лещенко