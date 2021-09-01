Окрім зустрічі з Байденом, у Зеленського також запланована зустріч із представниками великого американського бізнесу.

У президента України Володимира Зеленського розповіли про плани на другий день візиту до Сполучених Штатів Америки.

Про це прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, сьогодні у президента зустріч з представниками великого американського бізнесу.

"Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші. Потім разом з першою леді відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту", - розповів Никифоров.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували перенесення зустрічі Байдена і ЗеленськогоКрім того, приблизно о 14:00 за Вашингтоном розпочнеться зустріч президента України з президентом США Джо Байденом у складі делегацій та віч-на-віч.

"По тому в Капітолії зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому", - підсумував він.

Візит Зеленського до США

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.

Автор: Антоніна Доломанжи