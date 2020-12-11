Ще у 2016 році часткою заводу володіли росіяни.

Державне управління справами з травня по листопад замовило сувенірні годинники на суму 723 тисячі гривень у Київського годинникового заводу.

Про це повідомляє видання Наші гроші.

Читайте такожЛітаки, харчування та автопарк: скільки українці витрачають на утримання президента (відео)

15 угод з підприємством було укладено без використання електронної системи.

172 годинники Kleynod закупили для вручення президентом на офіційних публічних заходах. 74 чоловічі годинники K20.6 придбали по 4544 гривень. На сайті годинники з цієї серії коштують по 5610 гривень.

Вони мають позолочений корпус з неіржавіючої сталі, швейцарський кварцовий механізм, мінеральне скло, шкіряний ремінець та цифри за мотивами тризуба.

Ще 48 годинників KFS 810 – по 4158 гривень, 17 штук KFS 510 – по 4077 гривень і 8 годинників KFS 510 по 3 718 гривень. Моделі виконані у військовому стилі з неіржавіючим корпусом, швейцарським механізмом, мінеральним склом, каучуковим ремінцем, люмінесцентними знаками циферблату і стрілками.

На сайті компанії вони коштують дорожче: по 5280 гривень та 5040 гривень.

Водночас 25 жіночих годинників К135-503W Kr обійшлися по 3510 гривень. Вони теж зі швейцарським кварцовим механізмом, неіржавіючим корпусом, мінеральним склом і ремінцем з сатину та шкіри. На сайті ціна таких прикрас - 3720 гривень.

Журналісти вказують, що нині засновником та директором заводу є киянин Олексій Золотарьов. Проте ще у 2016 році часткою компанії володіли росіяни.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН