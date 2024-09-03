Верховна Рада закликає активізувати зусилля для ухвалення у 2025 році рішення запросити Україну приєднатися до НАТО.

Влада намагається отримати дозвіл на використання далекобійних ракет на території Росії. Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів держав - членів Групи Семи (G7).

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він зазначає, що це рішення підтримали 317 народних депутатів.

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За його словами, від імені Українського народу Верховна Рада України закликає протидіяти злочинним діям Російської Федерації, спрямованим на знищення України як держави, підрив глобальної архітектури безпеки та розкол міжнародної спільноти.

У зверненні міститься заклик зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва для ударів по всіх законних військових цілях на території РФ, з яких атакують українських військових, цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Також українські депутати просять посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск, зокрема запровадити вторинні санкції, на РФ та її посадовців, включно з вищим керівництвом держави, з метою припинення збройної агресії проти України.

ВР закликає розглянути можливість створення правових засад для використання Україною заморожених активів російської федерації з метою відшкодування завданих Україні та її громадянам збитків.

ВР закликає активізувати зусилля для формування серед держав - членів НАТО консенсусу щодо ухвалення на наступному саміті НАТО у 2025 році рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Також міститься заклик консолідувати зусилля щодо надання Україні фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні її об'єктів енергетичної інфраструктури, а також гуманітарної допомоги з метою запобігання погіршенню гуманітарної ситуації на Європейському континенті.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2024 року в Італії проходив саміт G7. До "Великої сімки" входять Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Японія.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що головним результатом саміту лідерів країн "Великої сімки" для України стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст.

За його словами, було вирішено і щодо використання російських активів на користь України і це перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів.

Як зазначив президент України, майже всі зустрічі на саміті G7 були присвячені саме тому, про що говорять українські військові, - про українські потреби і про наші можливості зараз, якщо постачання будуть достатніми і своєчасними.

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