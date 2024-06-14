Зокрема, Україна отримає більше техніки.

Головним результатом саміту лідерів країн "Великої сімки" для України стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів", – наголосив він.

Як відзначив президент України, майже всі зустрічі на саміті G7 були присвячені саме тому, про що кажуть українські військові – про українські потреби й про наші можливості зараз, якщо постачання буде достатнім і вчасним.

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"З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів", – додав Зеленський.

Зокрема, за словами президента України, він говорив про це із президентом США Джо Байденом. Також Зеленський говорив про нову підтримку з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Крім того, глава держави зазначив, що за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком "буде плюс щодо постачання".

"Хороша зустріч була і з Джорджею Мелоні, Главою Ради міністрів Італії. Дякую тобі, Джорджо, за цей змістовний саміт і за всю підтримку для України – для українців, для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих, чиє життя під ударами російського терору", – сказав Володимир Зеленський.

Саміт G7 в Італії: головне для України

13 червня в Італії розпочався саміт G7. До "Великої сімки" входять Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Японія. На полях цього саміту Україна підписала одразу дві важливих угоди.

Зокрема, президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали безпекову угоду між США та Україною, розраховану на 10 років. Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріальну, навчальну, консультаційну, розвідувальну, охоронну, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримувати майбутню агресію.

Крім того, подібну угоду було підписано із Японією. Документ підписали президент Зеленський та японський премʼєр-міністр Фуміо Кішида. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

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