Кристина Казакова

Вона зазначила, що тема фінансування України викликає занепокоєння в Європі.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що готова провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, після того як пообіцяла припинити фінансову допомогу Франції Україні, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що виступаючи на полях торгової виставки в Парижі, Ле Пен зазначила, що зустріч у Брюсселі буде "виправданою", оскільки "тема фінансування України викликає занепокоєння в Європі".

"Канцлер Німеччини починає погрожувати людям, це стає проблемою в Європі, і було б цікаво обговорити це", - сказала вона.

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Видання уточнило, що Ле Пен, ймовірно, мала на увазі погрози Фрідріха Мерца скоротити фінансування з боку ЄС для країн, які відмовляються надавати Україні фінансову підтримку.

В статті вказується, що Ле Пен заявила, що запропонує провести переговори із Зеленським під час зустрічі з послом України у Франції в понеділок, 16 листопада.

Видання зауважило, що лідерка ультраправих є фавориткою напередодні президентських виборів у Франції, що пройдуть в 2027 році.

Вона неодноразово заявляла, що Франція більше не може собі дозволити фінансувати військові дії України. За її оцінками, французька допомога становить 6 млрд євро на рік, хоча Зеленський оскаржує цю цифру. Президент України заявив, що військове партнерство з Парижем є взаємовигідним.

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Нагадується, що Зеленський також запросив Ле Пен до Києва, заявивши французькому тижневику L’Express, що Ле Пен "змінить свою думку", якщо зустрінеться з українцями.

Видання вказало, що фінансова допомога Україні стала одним із питань президентських виборів наступного року на тлі складних переговорів щодо бюджету.

Більше того, цього місяця лідер ультралівих Жан-Люк Меленшон також викликав суперечки, заявивши, що після війни в регіоні, який здебільшого перебуває під російською окупацією, слід провести референдум щодо майбутнього Донбасу.

Марін Ле Пен та Володимир Зеленський: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен розповіла, що особисто нічого не має проти Зеленського. Однак у Франції більше немає можливостей допомагати Україні. Вона заявила, що готова зустрітися в Україні із Зеленським і обговорити це питання. Ле Пен також додала, що Франція, найімовірніше, продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у вигляді поставок техніки, однак не у фінансовому плані.

Також ми писали, що на думку Зеленського, досвід української армії технологічно дуже важливий для партнерів. Він додав, що Франція є серед списку цих партнерів. На думку президента України, індустрія Франції може виграти з цими технологіями, співпрацею та співвиробництвом. Зеленський пояснив, що у відповідь на допомогу Україні, країна віддасть назад безпеку та досвід. Він зазначив, що Україна вже допомогла Франції, як й іншим союзникам, адаптувати їхню зброю, зробивши її більш дієздатною.

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