Це дуже легкий і простий в приготуванні овочевий суп.

Суп з томатів - дуже легка, приємна на смак і корисна страва, яку легко приготувати. Томатний суп не має суворого рецепта, його можна урізноманітнити улюбленими продуктами. За бажанням в суп можна додати улюблені трави і спеції, овочі, м'ясо, крупи або грінки. Подають його як в холодному, так і в гарячому вигляді. До томатного супу часто пропонують грінки з білого хліба, вершки або тертий сир.

Томатний суп-пюре

Помідори - 300 г.

Цибуля - 1 шт.

Оливкова олія - 20 г.

Сіль за смаком.

Перець чорний мелений.

Зелень і спеції за смаком.

Базилік - 2 листа.

Для супу потрібно брати м'ясисті помідори з щільною м'якоттю і тонкою шкіркою. На помідорах зверху зробити два глибоких хрестоподібних надрізи. Покласти помідори в миску і повністю залити окропом. Залишити на 1 хвилину, потім обмити холодною водою. Це допоможе легко зняти шкірку. Очистити томати від шкірки і серцевини, нарізати дрібним кубиком. Цибулю дрібно нарізати і пасерувати на оливковій олії до прозорості на маленькому вогні.

Додати до цибулі томати, томити на середньому вогні поки не випарується вся рідина. Посолити, поперчити суп, залити 1.5 склянкою гарячої води. Якщо суп кислуватий на смак, додати трохи цукру. Готувати суп на мінімальному вогні 15 хвилин. За бажанням додати сушені прованські трави, сушений базилік, орегано та інші спеції. Перелити суп в чашу блендера і збити. Розлити по тарілках і прикрасити рубаним базиліком. Можна подати з вершками або грінками.

Томатний суп з фрикадельками

Бульйон м'ясний - 2 л.

Томатний сік - 1 л.

Часник - 2 зубч.

Лавровий лист - 4 шт.

Цибуля - 2 шт.

Куряче яйце - 1 шт.

Рубана петрушка.

Спеції за смаком.

Яловичий фарш - 300 г

Картопля - 2 штуки

Морква - 1 штука

Біла консервована квасоля - 1 банка

Мелений чорний перець.

У сковороду налити оливкову олію, додати томатний сік. Варити 5 хвилин, додати лавровий лист, подрібнений часник, сіль і перець. Варити ще 2 хвилини під кришкою і вимкнути. Для фрикадельок змішати фарш, нарізану цибулину, сире яйце і рубану зелень. Перемішати, посолити і поперчити, сформувати фрикадельки. Бульйон довести до кипіння і покласти фрикадельки, додати перець горошком і лавровий лист.

Картоплю нарізати кубиком, покласти в бульйон. Варити 30 хвилин. За бажанням додати в суп свіжу або консервовану квасолю. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, посмажити овочі на оливковій олії і покласти в бульйон. В кінці додати в суп томатний сік, вимкнути після закипання. Залишити суп настоятися на 30 хвилин.

Томатний суп з макаронами і овочами

Помідори - 200 г.

Болгарський перець - 1 шт.

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 3 зубч.

Морква - 1 шт.

Макарони - 100 г.

Вода - 1.5 л.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Перець чорний мелений.

Зелень за смаком.

Цибулю нарізати дрібно, часник подрібнити. Моркву натерти на крупній тертці. Картоплю почистити і нарізати невеликим кубиком. Болгарський перець помити, обсушити і нарізати кубиком. З помідора зняти шкірку і дрібно нарізати. На рослинній олії до золотистого кольору обсмажити цибулю, потім додати моркву і часник, смажити 15 хвилин. Додати томати і болгарський перець, смажити 10 хвилин. У каструлі нагріти воду, додати картоплю і смажені овочі. Варити все разом 30 хвилин. Потім додати макарони, варити ще 15 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова