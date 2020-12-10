Куряче м'ясо - прекрасний інгредієнт для різних рулетів і закусок. Це м'ясо добре загортається і легко тримає форму. Легкий смак курки робить її універсальним продуктом - вона чудово поєднується з овочами, грибами, сиром, іншими видами м'яса і навіть з фруктами. Курка добре вбирає спеції і смак начинки. Це м'ясо вважається дієтичним, а курячий рулет з овочами можна вживати при здоровому харчуванні.
Курячі рулети з овочами, грибами і омлетом
- Куряче філе - 500 г.
- Печериці - 200 г.
- Сіль, перець, хмелі-сунелі.
- Морква - 0,5 шт.
- Ріпчаста цибуля - 1 шт.
- Солодкий перець червоний - 0,5 шт.
- Рубаний зелена цибуля і кріп - 1 ст. л.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Курячі яйця - 3 шт.
- Вода - 50 мл.
Куряче філе нарізати уздовж шматками однакової товщини. Добре відбити молотком для м'яса, посолити, поперчити, посипати хмелі-сунелі. Прикрити плівкою і залишити на 15-20 хвилин. Нарізати цибулю, гриби, моркву і перець невеликими кубиками. Обсмажити на сковороді до готовності, в кінці додати зелень.
Курячі яйця збити з сіллю і водою, посмажити омлет на широкій сковороді з невеликою кількістю масла. Омлет нарізати смужками і викласти разом з овочами і грибами на куряче м'ясо. Акуратно загорнути рулетики і скріпити зубочистками. Скласти у форму для запікання, полити рослинною олією. Запікати при 180 градусах 30 хвилин. Перед подачею вийняти зубочистки і нарізати кружечками.
Курячий рулет з сиром
- Куряче філе - 600 г.
- Твердий сир - 150 г.
- Петрушка, кріп за смаком.
- Майонез - 3 с. л.
- Сіль, перець чорний мелений.
Філе розрізати на великі шматки, відбити молотком. Присолити і поперчити кожне філе, додати будь-яких приправ за бажанням. Кожне філе з одного боку змастити майонезом. Сир натерти на невеликій тертці, викласти на край філе. Додати до сиру дрібно нарізану зелень. Скрутити рулет і щільно загорнути його у фольгу. Покласти на деко і запікати 30 хвилин при температурі 220 градусів.
Курячі рулети з овочами в беконі
- Курячі грудки - 300 г.
- Вершкове масло - 30 г.
- Сир пластинками - 2 шт.
- Перець болгарський - 0,5 шт.
- Яєчні білки - 1 шт.
- Приправа для курки - 1 ч. л.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Бекон сирокопчений - 150 г.
- Оливки зелені - 6 шт.
Масло розтопити в мікрохвильовці. Суху приправу змішати з розтопленим маслом і яєчним білком. Курячу грудку розрізати впоперек і відбити молотком. Змастити кожен шматок сумішшю масла і спецій. Покласти на м'ясо дві оливки, смужку солодкого перцю і пластину сиру. За бажанням можна додати будь-які інші овочі.
Загорнути м'ясо в рулетики і скріпити зубочисткою. Змастити кожен рулет масляною сумішшю і загорнути в тонко нарізаний бекон. Ємність для запікання змастити олією і викласти рулетики. Готувати в мікрохвильовій печі (10 хвилин в режимі "Мікрохвилі", 800 Вт) або в духовці (20 хвилин при 180 градусах). Подавати рулетики в нарізаному вигляді без зубочистки.
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